В России владельцев аккаунтов, которые посещает более 1000 человек, могут обязать сообщать о себе в РКН

Фото: Мария Зверева

В России пользователей, чьи аккаунты в соцсетях ежедневно посещает более 1 тыс. человек, могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор, сообщает ТАСС.

В Роскомнадзоре отметили, что, согласно законодательству, любые профили, которые распространяют информацию, должны включать в себя сведения об авторе, являющиеся достаточными для идентификации. Это требование распространяется на персональные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняется.

Теперь направление действия данного закона могут сузить и распространить его на всей пользователей соцсетей. Однако, это коснется только тех, чья ежедневная аудитория превышает 1 тыс. человек. Согласно проекту, лица, чьи аккаунты подходят под формат регулирования, должны сообщить Роскомнадзору свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений.

— Инициатива также предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор, — добавили в ведомстве.

Отметим, что за 2023 и 2024 годы Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении различных социальных сетей. Они были составлены из-за несоблюдения требований закона о самоконтроле. Сумма назначенных судом штрафов составила более 22 млн рублей.