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Стала известна пара финалистов чемпионата Европы по футболу

08:05, 11.07.2024
Стала известна пара финалистов чемпионата Европы по футболу
Фото: Динар Фатыхов

Стала известна пара финалистов чемпионата Европы по футболу. Вчера сборная Англии в напряженном матче одержала победу над Нидерландами. Общий счет матча 2:1. Англичане смогли вырвать победу на добавленных минутах.

В финале Англия сыграет против Испании, которая ранее смогла одолеть сборную Франции. Матч завершился со счетом 2:1, голы забили Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Рандаль Коло Муани.

Параллельно с чемпионатом Европы проходит Кубок Америки по футболу. В этом состязании в финал первенства прошли Аргентина и Колумбия.

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