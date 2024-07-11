Стала известна пара финалистов чемпионата Европы по футболу
Стала известна пара финалистов чемпионата Европы по футболу. Вчера сборная Англии в напряженном матче одержала победу над Нидерландами. Общий счет матча 2:1. Англичане смогли вырвать победу на добавленных минутах.
В финале Англия сыграет против Испании, которая ранее смогла одолеть сборную Франции. Матч завершился со счетом 2:1, голы забили Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Рандаль Коло Муани.
Параллельно с чемпионатом Европы проходит Кубок Америки по футболу. В этом состязании в финал первенства прошли Аргентина и Колумбия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.