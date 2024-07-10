В Московском районе Казани появится первый экодвор

Фото: взято с сайта kzn.ru

В рамках республиканской программы «Наш двор» в Московском районе столицы Татарстана появится благоустроенный по принципам сбережения ресурсов двор. Ход работ оценил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

— Несмотря на изнуряющую жару, работы по программе раиса республики «Наш двор» выполнены на 53%. Они проводятся на территориях 454 домов. Ремонтируются дорожное покрытие, пешеходные дорожки, велопарковки. Во многих дворах впервые появляется освещение, малые архитектурные формы (МАФы), скамейки и качели, — рассказал Ильсур Метшин.

Экодвор появится вдоль домов №23 по ул. Воровского, №12 по ул. Академика Королева и №34 по ул. Профессора Мухамедьярова. Здесь установят фандомат для сбора вторсырья, который будет заряжаться от солнечных панелей на кровле дома №23 по улице Воровского. Посадят новые деревья и кустарники, для полива которых поставят баки для сбора дождевой воды. Территорию оснастят стойками для сушки белья и чистки ковров.



Также установят турники со шведской стенкой и смарт-тренажеры, от которых можно будет заряжать электронное устройство во время занятия спортом. Кроме того, появятся три детских игровых комплекса и площадка для панна-футбола (для двух игроков).

Во дворе на площади около 1,8 тыс. кв. м. уложат новый асфальт. Организуют дополнительно 10 парковочных мест и расширят проезды, а также сделают более 900 кв. м тротуаров. По словам главы КирМоса Владимира Жаворонкова, дополнительно в этом году отремонтируют входные группы домов №23, 25 по улице Воровского, а также подъезды в доме №23.

Сейчас в рамках республиканской программы работы ведутся на 165 объектах и 290 домах. Общее выполнение программы составляет более 53%.