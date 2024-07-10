Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев отправился на Олимпиаду
Полузащитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев в составе олимпийской сборной Узбекистана отправился в Париж для подготовки к олимпийскому турниру по футболу, сообщает пресс-служба клуба.
В рамках группового этапа Узбекистану предстоит сыграть с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.
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