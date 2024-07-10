Почти 11 млрд рублей выплачено пострадавшим от весеннего паводка в России

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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что на данный момент обработано 98% заявлений от пострадавших в результате весеннего паводка. Людям уже выплачено почти 11 млрд рублей. Об этом он сообщил на совещании под руководством президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

По словам Куренкова, единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек, а финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости — свыше 70 тысяч пострадавших. Общий объем выплат составил почти 11 млрд рублей.

Напомним, в России выплатили аграриям более 107 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного посевам майскими заморозками. Ущерб по обращениям растениеводов, по которым еще не произведены выплаты, составляет 235 млн рублей.