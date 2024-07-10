Роскомнадзор: с начала 2024 года YouTube заблокировал 83 российских канала

Фото: Мария Зверева

Видеохостинг YouTube с начала 2024 года заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве также уточнили, что количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, с начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, в 2023 году — к 27, в 2022 году — к 63, в 2021 году — к 21, в 2020 году — к 13.

Как сообщают в Роскомнадзоре, YouTube по-прежнему не удалил более 61,3 тыс. запрещенных материалов.

Напомним, видеохостинг YouTube заблокировал каналы певицы Полины Гагариной и певца Шамана (Shaman, Ярослав Дронов).