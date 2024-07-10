«Владельцы должны осознать свою ответственность на дороге»: в России ужесточат контроль за электросамокатами

Фото: Ринат Назметдинов

Ужесточение контроля

В России разрабатывают законопроект о цифровом учете электросамокатов. Закон могут внести в нижнюю палату парламента уже в осеннюю сессию. Об этом «Известиям» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По его словам, специальные идентификационные номера будут изготавливаться в формате DataMatrix-кодов, которые покупатели должны будут регистрировать в специальной системе. Это позволит отслеживать СИМ, превышающие скорость, и привлекать их владельцев к ответственности, считают депутаты.

Кроме того, как сообщил в своих социальных сетях председатель нижней палаты Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения правил использования электросамокатов и других СИМ.

Так, нижняя палата хочет установить штрафы за следующие нарушения:

превышение скорости;

неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам;

за оставление места ДТП;

управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования.

Принятие данного законопроекта должно сократить количество ДТП с участием водителей СИМ, а также обеспечить безопасность граждан. Вячеслав Володин также добавил, что в этом году количество ДТП с участием водителей СИМ выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Он добавил, что с прошлого года существует ПДД для этого транспорта, однако за нарушение данных правил ответственности нет.

В конце мая штрафы водителям СИМ также установили операторы сервисов краткосрочной аренды электросамокатов, такие как Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс». Организации увеличили размер штрафов за различные нарушения, а именно за передачу управления СИМ ребенку, поездку с пассажиром, неспешивание на пешеходном переходе и некорректную парковку.

«Пришло время разобраться с частными самокатами»

В первую очередь законопроекты коснутся частных электросамокатов, поскольку в сервисах кикшеринга контроль водителей СИМ уже ведется. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил представитель пресс-службы Whoosh Денис Балакирев.

— Если все самокаты в сервисах кикшеринга контролируются, а историю поездок легко отследить в случае инцидента, то в отношении частных самокатов пока такой возможности нет. Если инцидент происходит с частным самокатом, то его водитель фактически остается анонимным и может скрыться с места события, — считает собеседник издания.

В общем и целом Балакирев положительно оценивает инициативу ужесточения контроля за самокатчиками. По его словам, это «способствует наведению еще большего порядка в отношении СИМ»:

— Инициатива показывает общее направление развития электросамокатов. Они уже сейчас являются частью транспортной системы городов и играют важную роль. Наверное, пришло время разобраться и с частными самокатами, определить четкие правила в их отношении. Владельцы должны осознать свою ответственность на дороге, — подчеркнул он.

Елизавета Пуншева