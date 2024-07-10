Дмитрий Песков о создании «санитарной зоны» для Белгорода: «Реализация этой задачи растянута по времени»
На брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении работ по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области, призванной обеспечить безопасность Белгорода.
— Реализация этой задачи растянута по времени, — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о сроках создания безопасной зоны.
Напомним, что о создании «санитарной зоны» на Украине впервые заявил президент России Владимир Путин 18 марта.
«Санитарная зона» — это фактически коридор, исключающий возможность обстрела российских территорий, который должен стать гарантом безопасности российской территории.
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