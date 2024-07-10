В России установят штрафы для водителей электросамокатов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект об установлении штрафов для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил в своих социальных сетях председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Так, нижняя палата хочет установить штрафы за следующие нарушения:

превышение скорости;

неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам;

за оставление места ДТП;

управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования.

Принятие данного законопроекта должно сократить количество ДТП с участием водителей СИМ, а также обеспечить безопасность граждан. Вячеслав Володин также добавил, что в этом году количество ДТП с участием водителей СИМ выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Он добавил, что с прошлого года существует ПДД для этого транспорта, однако за нарушение данных правил ответственности нет.

В конце мая штрафы водителям СИМ также установили операторы сервисов краткосрочной аренды электросамокатов, такие как Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс». Организации увеличили размер штрафов за различные нарушения, а именно за передачу управления СИМ ребенку, поездку с пассажиром, неспешивание на пешеходном переходе и некорректную парковку.