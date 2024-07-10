В Госдуму внесли законопроект о закреплении двух фундаментальных принципов комплексного развития территорий
В Госдуму внесен законопроект, который должен кардинально изменить подход к комплексному развитию территорий (КРТ), сообщил депутат нижней палаты парламента от Татарстана Илья Вольфсон.
Документ направлен на ускорение и упрощение процесса реализации проектов, в частности, предлагается ввести упрощенный порядок внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки для случаев КРТ по инициативе правообладателей.
Согласно пояснительной записке, ключевые изменения будут следующими:
- ускоренное внесение изменений в документы планирования: договор о КРТ по инициативе правообладателей будет равнозначен решению о КРТ при внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Процедура будет занимать не более 90 дней;
- обязательное строительство социальной инфраструктуры: лица, осуществляющие КРТ на основании решения о КРТ, будут обязаны строить социальную инфраструктуру, например, школы и детские сады. Источник финансирования будет устанавливаться при принятии решения о КРТ.
В случае поддержки законопроекта изменения вступят в силу уже в 2025 году.
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