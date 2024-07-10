В Госдуму внесли законопроект о закреплении двух фундаментальных принципов комплексного развития территорий

Фото: Артем Гафаров

В Госдуму внесен законопроект, который должен кардинально изменить подход к комплексному развитию территорий (КРТ), сообщил депутат нижней палаты парламента от Татарстана Илья Вольфсон.

Документ направлен на ускорение и упрощение процесса реализации проектов, в частности, предлагается ввести упрощенный порядок внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки для случаев КРТ по инициативе правообладателей.

Согласно пояснительной записке, ключевые изменения будут следующими:

ускоренное внесение изменений в документы планирования: договор о КРТ по инициативе правообладателей будет равнозначен решению о КРТ при внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Процедура будет занимать не более 90 дней;

обязательное строительство социальной инфраструктуры: лица, осуществляющие КРТ на основании решения о КРТ, будут обязаны строить социальную инфраструктуру, например, школы и детские сады. Источник финансирования будет устанавливаться при принятии решения о КРТ.

В случае поддержки законопроекта изменения вступят в силу уже в 2025 году.

Анастасия Фартыгина