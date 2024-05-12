Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Иркутске из-за неисправности двигателя

Этой ночью Boeing 777, летевший из Москвы в Гуанчжоу, вынужденно приземлился в Иркутске. На борту самолета находились 123 человека: 109 пассажиров, 12 бортпроводников и два пилота.

На шестом часу полета, когда самолет находился в воздушном пространстве Монголии, экипаж доложил о неисправности первого двигателя. Пилоты приняли решение лететь на запасной аэродром в Иркутске. Там была объявлена тревога и приведены в готовность спасательные службы.

Спустя час самолет благополучно совершил вынужденную посадку и зарулил на стоянку на собственной тяге. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что посадка выполнена в штатном режиме при работе обоих двигателей.

Boeing 777 отстранен от полетов. Авиакомпания отправила за пассажирами резервный борт. Его вылет из Иркутска в Гуанчжоу запланирован сегодня в 19.30 по местному времени.

По факту авиационного инцидента Восточное МСУТ СК РФ организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). А Байкало-Ангарская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту. Организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание.

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Рената Валеева