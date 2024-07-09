Рособрнадзор: ЕГЭ был введен из-за всплеска коррупции в вузах в 90-х годах

Фото: Динар Фатыхов

В интервью ТАСС руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ был введен в России из-за всплеска коррупции в высших учебных заведениях в 90-х годах. По словам Музаева, до введения ЕГЭ поступить в институт или университет можно было только «по блату».

— Единый государственный экзамен в нашей стране появился по той причине, что в 90-х высшие учебные заведения захлестнул неимоверный вал коррупции. Все помнят, что в институт, университет можно было поступить только «по блату» и «зарешать», так сказать, — сказал он.

ЕГЭ был внедрен как эксперимент в 2001 году по инициативе Министерства образования. Тогда он прошел в тестовом режиме в пяти регионах России: республиках Марий Эл, Чувашия, Саха, а также в Самарской и Ростовской областях. Экзамен проводился по восьми предметам.

С 2009 года ЕГЭ стал обязательной формой итоговой аттестации для всех школьников в России, а его результаты — вступительными экзаменами для вузов по соответствующим общеобразовательным предметам.

Напомним, в октябре планируется рассмотреть законопроект об отмене Единого государственного экзамена.