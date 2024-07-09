Россия и Индия будут популяризировать русский язык в Индии

На XXII российско-индийском ежегодном саммите Россия и Индия договорились популяризировать изучение русского языка в Индии и индийских языков в России. Для этого страны будут наращивать контакты между образовательными учреждениями, передает ТАСС.

В совместном заявлении по итогам саммита говорится, что Москва и Нью-Дели будут прилагать дальнейшие совместные усилия для популяризации русского языка в Индии и индийских языков в России, в том числе посредством развития контактов между профильными образовательными организациями.

Стороны также отметили рост числа культурных и студенческих обменов и договорились помогать прямым контактам между ансамблями, театрами, библиотеками, музеями и творческими вузами. Кроме того, Россия и Индия намерены способствовать развитию туризма и взаимному увеличению турпотоков.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии двух новых консульств страны в Казани и Екатеринбурге.