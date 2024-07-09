Актриса Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов

Российская актриса Яна Троянова* была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает РИА «Новости».

Отметим, что сегодня прокуратура Москвы направила следствию материалы в отношении актрисы Яны Трояновой*, певицы Монеточки* и Тамары Эйдельман*, сообщает ведомство.



Действия Трояновой* квалифицированы по статье о возбуждении ненависти и вражды, Монеточки* — об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а Эйдельман* — по статье о реабилитации нацизма.

Напомним, Минюст России 5 июля обновил список физлиц, выполняющих функции иноагентов. В него включили корреспондента русской службы «Би-би-си» Олесю Герасименко* и журналиста-расследователя Сергея Ежова*.