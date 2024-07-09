Подальше от туристов: в Болгаре установили места для выгула домашних животных
Исполком Болгара определил перечень мест для выгула домашних питомцев на территории города. Соответствующее постановление находится на сайте официальных опубликований.
Выгуливать животных можно будет на земельных участках, находящихся в собственности или пользовании владельца, а также на других территориях, где нет массового скопления людей: пустырях и местах за жилым сектором и общественными местами. При этом питомцы должны быть в намордниках и на поводках.
Свободный выгул домашних животных запрещен на детских и спортивных площадках. Кроме того, владельцы обязаны убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев в местах общего пользования.
Напомним, владельцы будут передавать сведения о питомце во ФГИС, где для него будет заведена карточка и присвоен уникальный идентификационный номер. Пока неясно, будет ли учет обязательным или добровольным.
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