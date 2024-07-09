Подальше от туристов: в Болгаре установили места для выгула домашних животных

Фото: Динар Фатыхов

Исполком Болгара определил перечень мест для выгула домашних питомцев на территории города. Соответствующее постановление находится на сайте официальных опубликований.



Выгуливать животных можно будет на земельных участках, находящихся в собственности или пользовании владельца, а также на других территориях, где нет массового скопления людей: пустырях и местах за жилым сектором и общественными местами. При этом питомцы должны быть в намордниках и на поводках.

Свободный выгул домашних животных запрещен на детских и спортивных площадках. Кроме того, владельцы обязаны убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев в местах общего пользования.



Напомним, владельцы будут передавать сведения о питомце во ФГИС, где для него будет заведена карточка и присвоен уникальный идентификационный номер. Пока неясно, будет ли учет обязательным или добровольным.

Рената Валеева