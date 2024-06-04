В России домашним питомцам присвоят идентификационные номера

Фото: Максим Платонов

Владельцев обяжут отчитываться в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Законопроект, направленный на сокращение популяции бездомных животных, готовит Минприроды, сообщают «Известия».

Согласно законопроекту, владельцы будут передавать сведения о питомце во ФГИС, где для него будет заведена карточка и присвоен уникальный идентификационный номер. Пока неясно, будет ли учет обязательным или добровольным.

Минпромторг подчеркнул, что маркировка и учет создадут единую базу данных, повысив уровень ответственности владельцев. Это позволит привлечь хозяина к ответственности в случае, если он выбросит животное либо если собака покусает людей.

По мнению партии «Справедливая Россия — За правду», учет домашних животных необходим для ответственного обращения с питомцами. Разрабатываемый законопроект, по оценке Минприроды, «устранит правовой пробел в вопросах обращения с животными».

Напомним, правительство России утвердило правила маркировки кормов для животных и ветеринарных лекарств. С 1 сентября 2024 года участники оборота обязаны зарегистрироваться в государственной системе маркировки «Честный знак».

Рената Валеева