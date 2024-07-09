В присвоении 18 млн рублей подозреваются ректор Балтийского университета и его заместитель

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В отношении ректора Балтийского университета Александра Федорова, а также его заместителя Елены Мялкиной возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в присвоении 18 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

По сообщению СК, бывшие руководители учебного заведения подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, благодаря разработанной и реализованной схеме денежных поощрений подчиненных, с февраля 2022 года по июнь 2024 года обвиняемые присвоили свыше 18 млн рублей.