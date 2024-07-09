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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в ДНР

14:05, 09.07.2024
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе боевых действий в ДНР заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка, сообщили в Минобороны России.

В конце прошлой недели российские войска в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение. Населенный пункт освободило подразделение «Центр».

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