Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к немецкому автоконцерну Volkswagen на общую сумму 28,4 млрд рублей

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Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к немецкому автоконцерну Volkswagen. Данное решение было вынесено арбитражным судом Нижегородской области. Иск был подан из-за ущерба и упущенной выгоды. Так, ГАЗ решил взыскать с Volkswagen 16,9 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Российский концерн заявил иск к Volkswagen на 28,4 млрд рублей. В данный иск входит:

взыскание реального ущерба — 2,5 млрд рублей;

компенсации претензий дистрибьютеров в связи с непоставкой машин — 5,2 млрд рублей;

упущенная выгода из-за срыва производства — 20,7 млрд рублей.

ГАЗ и Volkswagen расторгли соглашение о контрактной сборке в августе 2022 года. Тогда немецкий автоконцерн выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. Уже в первой половине 2023 года ГАЗ инициировал ряд судебных разбирательств с бывшим партнером.