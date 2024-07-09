Расходы бюджета России на нацпроекты исполнены на 45,9% от плана

Фото: Максим Платонов

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июля исполнены на сумму 1,414 трлн рублей. Это 45,9% от годового плана, сообщает RT со ссылкой на Минфин России.

— Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 июля 2024 года, составило 1 414,6 млрд рублей, или 45,9% от плановых бюджетных назначений, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что лидерами по реализации средств являются национальные проекты «Культура» — 65,2%, «Наука и университеты» — 56,6% и «Производительность труда» — 53,1%.

Стоит напомнить, что в 2024 году на исполнение национальных проектов Татарстана потратили 9,2 млрд рублей, или 35,8% от годовых значений. За пять месяцев нынешнего года реализовано 13 программ.