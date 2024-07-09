ЕС приостановил процесс вступления Грузии в организацию

Руководство Европейского союза приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в организацию. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая в Тбилиси на международной конференции, сообщает ТАСС.

— Мне жаль говорить о том, что лидеры ЕС договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз. Это четко сказано в докладах Европейского Совета, — сказал Герчинский. Посол также отметил, что пока неясно, попадет ли Грузия в следующую волну расширения ЕС или нет.

Стоит подчеркнуть, что в конце прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что грузинское государство вступит в Евросоюз одновременно с Украиной и Молдавией.