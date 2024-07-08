В Казани задержали двух несовершеннолетних водителей мотобайков

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудники мотопатруля дорожно-патрульной службы Управления МВД России по Казани задержали двух 15-летних подростков, которые управляли кроссовыми мотоциклами. Это произошло возле дома №118 по Горьковскому шоссе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС по Казани.

Инспекторы не стали возбуждать дело об административной ответственности против несовершеннолетних водителей. Однако в отношении собственников мотоциклов был составлен административный материал. Им придется выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

В апреле доктор юридических наук России Иван Соловьев предложил рассмотреть вопрос об ограничении использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетия.