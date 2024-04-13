Несовершеннолетним предложили запретить управлять электросамокатами

Фото: Реальное время

Доктор юридических наук России Иван Соловьев предложил рассмотреть вопрос об ограничении использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетия. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева доктор юридических наук подчеркнул, что растущие технические возможности электросамокатов создают все больше угроз для жизни и здоровья подростков.

По мнению Соловьева, запрет на управление СИМ несовершеннолетними позволит сохранить жизни российских подростков, а также положительно скажется на безопасности пешеходов и других участников дорожного движения. Кроме того, это снизит количество ДТП с участием СИМ. Соловьев напомнил, что детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвигаться на СИМ по велосипедным и пешеходным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон.

Напомним, 5 апреля в Казани стартовал сезон электросамокатов и велосипедов, при этом на улице Баумана запретят движение на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах.

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Олег Исаков