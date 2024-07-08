Власти рассмотрят вопрос регулирования инвестблогеров

На Финансовом конгрессе Банка России власти впервые подняли вопрос регулирования деятельности инвестблогеров. Замминистра финансов Иван Чебесков предложил ввести мягкое регулирование, начиная с рекомендательных стандартов. По его мнению, блогеры должны сообщать о рисках и избегать обещаний доходности. Идею поддержали в Центробанке.

Эксперты отметили, что регулирование информации для инвесторов важно, так как неправильно поданная информация может существенно влиять на рынок. Некоторые финансисты и популярные блогеры сказали газете «Ведомости», что мягкое регулирование поможет отсекать нечестные практики. В рекламе, где обещается доходность, должен быть дисклеймер, что предыдущие результаты не гарантируются в будущем.

Маркировка «Не является инвестиционной рекомендацией» не всегда помогает. Austin Distel на Unsplash

Вопрос отделения личного мнения блогера от оплаченной рекламы также был поднят. Эксперты предложили ввести инструкции для блогеров, чтобы они избегали заявлений об инвестиционных рекомендациях и призывали к самостоятельному выбору.

Тем не менее некоторые блогеры считают, что обязательная регистрация в ЦБ в качестве финансовых советников добавит им лишь бюрократических трудностей. Они также подчеркивают, что у блогеров часто есть уникальные связи с эмитентами, что делает их более информированными. Представители Ассоциации финансовых аналитиков (АФА) видят две основные проблемы: сложность определения правил игры и отсутствие механизма соблюдения этих правил. Саморегулирование может быть оптимальным решением на данном этапе.

Специалисты также подчеркивают необходимость повышения финансовой грамотности населения, чтобы люди могли отличить качественный контент от некачественного. Маркировка «Не является инвестиционной рекомендацией» не всегда помогает, так как аудитория часто не обращает на нее внимания.



Екатерина Петрова