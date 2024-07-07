В Татарстане произошла авария — водитель погиб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

В Татарстане на 4 километре автодороги Большие Кайбицы — Камылово Надеждино произошло ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, 27-летний водитель не выбрал правильную скорость, съехал в кювет встречного направления и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб. Его пассажира 2001 года рождения доставили в больницу. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

За прошедшие сутки в Казани поступило 107 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В одной из аварий пострадал человек — произошел наезд на пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.