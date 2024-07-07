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В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

15:19, 07.07.2024
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров
Фото: Динар Фатыхов

В Ставропольском районе Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара, который не могут потушить с пятницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Возле села Салтово горит подстилка в сосновом лесу. Угрозы населенному пункту нет.

— На территории Старополтавского муниципального района введен режим повышенной готовности в связи с пожаром, произошедшим в Гослесфонде, — отметили в сообщении.

По данным администрации, пожар возник в пятницу, к вечеру того же дня объявили локализацию возгорания. Тушение огня продолжается на 11.00 (совпадает с мск) воскресенья. По информации властей, тушение осложняется ветром и труднодоступностью некоторых участков леса.

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Происшествия

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