В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров
В Ставропольском районе Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара, который не могут потушить с пятницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Возле села Салтово горит подстилка в сосновом лесу. Угрозы населенному пункту нет.
— На территории Старополтавского муниципального района введен режим повышенной готовности в связи с пожаром, произошедшим в Гослесфонде, — отметили в сообщении.
По данным администрации, пожар возник в пятницу, к вечеру того же дня объявили локализацию возгорания. Тушение огня продолжается на 11.00 (совпадает с мск) воскресенья. По информации властей, тушение осложняется ветром и труднодоступностью некоторых участков леса.
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