В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

Фото: Динар Фатыхов

В Ставропольском районе Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара, который не могут потушить с пятницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Возле села Салтово горит подстилка в сосновом лесу. Угрозы населенному пункту нет.

— На территории Старополтавского муниципального района введен режим повышенной готовности в связи с пожаром, произошедшим в Гослесфонде, — отметили в сообщении.

По данным администрации, пожар возник в пятницу, к вечеру того же дня объявили локализацию возгорания. Тушение огня продолжается на 11.00 (совпадает с мск) воскресенья. По информации властей, тушение осложняется ветром и труднодоступностью некоторых участков леса.