Из-за ранений в результате атаки беспилотников скончалась 6-летняя девочка

От ранений, полученных в результате атаки беспилотников, в больнице Приморско-Ахтарска скончалась шестилетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

— К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь, — отметил он.

Сейчас в больницах Приморско-Ахтарска с ранениями остаются пять человек, среди них один ребенок.

Кроме того, в результате атаки поврежден жилой трехэтажный дом, жителей эвакуировали. Также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть Приморско-Ахтарска. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы.

За прошедшую ночь российское ПВО уничтожило 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 14 были сбиты над Кубанью, 26 — в небе над Запорожской областью и еще 10 над Ростовской областью. Об этом заявило Министерство обороны России.