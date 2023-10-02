РЖД могут ввести алгоритм идентификации пассажиров по биометрии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В РЖД может появиться алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии. Его могут начать применять как при покупке билета, так и при посадке в поезд, рассказал генеральный директор компании Олег Белозеров.

— Определенное количество рисков при использовании биометрии есть. Смотрим, как сделать, чтобы было безопасно, где и как пассажир должен быть идентифицирован: уже при покупке билета или при посадке в поезд, — рассказал он.

Как уточняет «РИА Новости», о планах тестирования посадки в поезд по биометрии для пассажиров «Сапсана» в июле 2023 года сообщал замгендиректора компании Евгений Чаркин. По его словам, запуск этой системы запланирован на первый квартал 2024 года.



В Минцифры летом пояснили, что внедрение биометрии не только ускорит идентификацию пассажиров, но и позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд.

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Илина Хакимова