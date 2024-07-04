В Японии у восточного побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,1

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Японии. По данным центра, землетрясение произошло к юго-востоку от островной дуги Кермадек. Его эпицентр располагался в 7 км к северо-востоку от города Кацуура с населением около 22,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.



Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.



Напомним, 23 июня у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 4,9.