В Японии у восточного побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,1
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Японии. По данным центра, землетрясение произошло к юго-востоку от островной дуги Кермадек. Его эпицентр располагался в 7 км к северо-востоку от города Кацуура с населением около 22,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, 23 июня у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 4,9.
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