Международная выставка «Агроволга 2024» собрала тысячи аграриев со всей страны

Фото: Мария Зверева

В Татарстане с 3 по 5 июля проходит Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2024», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Здесь представлены передовые разработки и технологии АПК. Свою продукцию демонстрируют более 400 компаний, в том числе международные.

Участники и гости могут наладить деловые контакты, найти потенциальных поставщиков, покупателей, заключить взаимовыгодные соглашения, получить новые знания и применить их в дальнейшей работе.

На выставке представлен широкий спектр сельскохозяйственной техники. Например, можно увидеть комбайн в тюбетейке. Любой желающий может попробовать себя в роли механизатора или водителя трактора.

Татарстанские производители также демонстрируют свои достижения. На отдельной площадке гостей встречают КАМАЗ-батыр в тюбетейке и Бильбао. В этом году на «Агроволге» новый блок Made in Tatarstan, производители демонстрируют агропромышленный потенциал республики.

Весь день на «Агроволге» насыщенная деловая программа. В секциях обсуждают проблемы, которые сегодня есть в отрасли. По исследованиям, только 25% выпускников после аграрного вуза идут работать на земле, 15% открывают свой агробизнес, 10% остаются в науке.

Участники выставки делятся своим опытом и обсуждают перспективы развития сельского хозяйства. Они уверены, что подобные мероприятия способствуют развитию отрасли и укреплению деловых связей.