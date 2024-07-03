Руководитель татарстанской организации арестован по делу о взятке экс-заместителю губернатора ЯНАО

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Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Максима Лясина, руководителя «Проектстройсервиса». Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).



Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 1 сентября 2024 года.