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Руководитель татарстанской организации арестован по делу о взятке экс-заместителю губернатора ЯНАО

20:09, 03.07.2024
Руководитель татарстанской организации арестован по делу о взятке экс-заместителю губернатора ЯНАО
Фото: Реальное время

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Максима Лясина, руководителя «Проектстройсервиса». Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 1 сентября 2024 года.

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