«Дорхан» построит в Татарстане завод теплоизоляционных материалов и логистический комплекс

Сегодня на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра дали старт новым инвестиционным проектам компании «Дорхан». В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, основатель, учредитель концерна «Дорхан» Александр Ханин, передает пресс-служба главы республики и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Компания запустила строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из минераловатных плит мощностью до 70 тыс. тонн продукции в год. Также планируется строительство логистического комплекса площадью 100 тыс. кв. м за 4,5 млрд рублей.



Минниханов подчеркнул, что «Дорхан» — давний стратегический партнер Татарстана. Организация уже реализует на территории Лаишевского района ряд своих проектов.

— Отрадно, что компания продолжает развиваться. Завод теплоизоляционных изделий из минеральной ваты — это производство, направленное на импортозамещение, продукция востребована на строительном рынке. Новый логистический комплекс также является знаковым проектом, — отметил раис.

Александр Ханин в свою очередь поблагодарил руководство республики за поддержку компании при реализации инвестпроектов.



В Татарстане уже работают два подразделения компании в Лаишевском районе. Первый завод по производству воротных и роллетных систем был открыт в 2012 году. С 2021 года действует индустриальный парк «Дорхан», в котором работают два завода по производству металлоконструкций и блочно-модульных зданий.