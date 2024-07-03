Минтимер Шаймиев: «Мы взяли на себя повышенные обязательства»

Сегодня в Казани состоялось заседание Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век», посвященное 25-летию со дня создания движения, сообщает пресс-служба раиса.



Председатель Госсовета, председатель Высшего совета РОД «ТНВ» Фарид Мухаметшин подчеркнул, что движение, созданное по инициативе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, стояло у истоков построения гражданского общества в республике и внесло свою весомую лепту в защиту законных интересов татарстанцев. За четверть века своей деятельности стало одной из самых активных общественных сил Татарстана. Сегодня движение объединяет в своих рядах свыше 100 тыс. татарстанцев.

— Мы взяли на себя эти повышенные обязательства. Выбор правильный. Нужно дальше работать. Татарстан не привык отставать, — отметил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

На заседании также обсудили вопросы реализации госпрограммы научно-технологического развития республики. Эта тематика органично вплетена в общенациональную и региональную повестку, нацеленную на достижение технологического суверенитета в условиях санкционного давления, подчеркнул Мухаметшин.

В завершение заседания вручили ряд наград активистам общественного движения.