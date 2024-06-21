Международный форум городов стран БРИКС+ открылся в Казани

Казань стала местом проведения Международного форума городов стран БРИКС+. В столицу Татарстана съехались около 200 участников из 20 государств, включая мэров и вице-мэров. Помимо делегатов из 10 стран-членов объединения, на форуме присутствуют представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики и Замбии.

Одна из главных целей форума — проведение первого учредительного собрания Ассоциации городов и муниципалитетов стран «БРИКС плюс». Участников ждет дискуссионная сессия под руководством главного редактора Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

В рамках мероприятия состоится подписание соглашений о сотрудничестве и побратимстве между городами и ассоциациями местных властей, а также двусторонние рабочие встречи.