В Госдуме призвали в жару регулярно контролировать давление сотрудников в офисе

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно проверять жизненные показатели офисных и конторских работников среднего возраста, которые могут иметь проблемы со здоровьем, сообщает RT.

Виталий Милонов пояснил, что летом часто возникают обострения сосудистых и сердечных заболеваний у взрослого населения. В это время года нередко можно услышать о том, как кому-то стало плохо прямо на рабочем месте. Также многие из группы риска игнорируют симптомы приближающегося приступа, списывая это на усталость или обыкновенную реакцию на летний зной.

В обращении депутата предлагается дополнить и актуализировать текущие правила по охране труда положением о регулярной проверке жизненных показателей сотрудников из группы риска сердечно-сосудистых заболеваний во время экстремальных летних температур.

Стоит подчеркнуть, что, согласно данным центра «АльфаСтрахование», каждый третий россиянин (34,2%) хотел бы меньше работать в жару. Чуть меньше половины респондентов мечтают о сокращенном рабочем дне летом.

Разиль Самигуллин