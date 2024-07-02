Татарстанский застройщик вошел в тройку строительных компаний РФ в рейтинге вовлеченности аудитории в соцсетях

Группа компаний СМУ-88 заняла второе место в рейтинге вовлеченности подписчиков в соцсетях в первом квартале 2024 года. Это стало известно по результатам исследования, изучающего продвижение крупнейших застройщиков в массмедиа. Анализ проводил сервис профессионального управления соцсетями LiveDune. Первое и третье места заняли застройщики из Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» и «Атлас Девелопмент».

Исследования соцсетей компания проводит совместно с контент-бюро «Ишь, Миш!». Авторы разбирают наиболее удачные кейсы, изучают стратегии и инструменты ведения соцсетей, а также их эффективность. В этот раз сервис анализировал контент застройщиков, опубликованный во «ВКонтакте». В исследовании приняли участие соцсети федеральных и региональных лидеров по данным Единого реестра застройщиков: «ПИК», «Самолет», «Брусника», «ЛСР», «Кортрос» и других. Средний коэффициент вовлеченности постов СМУ-88 оказался довольно высоким для отрасли — 0,55%.

«Для нас соцсети — важный канал для коммуникации: быстрый, доступный и очень честный. Рады, что наши усилия получают позитивную обратную связь у подписчиков и высокую оценку у профессионалов отрасли. Спасибо всем, кто следит за нашими обновлениями, а остальных приглашаю подписываться, чтобы быть в курсе новостей компании, трендов архитектуры и интересных лайфхаков от наших экспертов», — отметил генеральный директор группы компаний СМУ-88 Наиль Галеев.

По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, LiveDune является самым популярным сервисом в СНГ, предоставляющим статистику соцсетей, мониторинг комментариев и автопостинг. Среди клиентов сервиса крупные мировые бренды и агентства — «ВКонтакте», «Додо Пицца», LeroyMerlin, Skillbox, «Золотое яблоко», Sunlight, SETTERS и другие.