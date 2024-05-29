Доля заемщиков моложе 30 лет в России достигла максимального значения за последние 5 лет

Фото: Максим Платонов

Доля заемщиков в возрасте до 30 лет достигла в апреле 19%. Это максимальный показатель за последние 5 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй

Эксперты объясняют этот рост тем, что все больше кредитов выдается банками онлайн. Онлайн-кредитованием активно пользуются молодые люди.

Напомним, Банк России установил на третий квартал 2024 года более строгие количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

Разиль Самигуллин