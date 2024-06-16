Изменения в руководстве «Коммерсанта»: главный редактор Владимир Желонкин покинет пост

В ближайшее время в издательском доме «Коммерсантъ» произойдут значительные кадровые изменения. По информации источников газеты «Ведомости», знакомых с ситуацией, главный редактор Владимир Желонкин уйдет со своего поста. Его место займет Михаил Лукин, замгендиректора издательского дома.

Владимир Желонкин возглавлял «Коммерсантъ» с 2018 года, а также занимал должность генерального директора с 2016 года. Пост гендиректора он планирует занимать еще некоторое время. Однако, по словам другого источника «Ведомостей», в ближайшие недели он уйдет и с этой должности.

Михаил Лукин более 15 лет работает в «Коммерсанте». В 2013 году ушел из компании, заняв пост директора информационного центра в ТАСС. Затем он перешел в банк ВТБ в департамент по работе со СМИ, а в октябре 2023 года вернулся в «Коммерсантъ» на должность замгендиректора.

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Григорий Левченко подтвердил, что вопрос перераспределения полномочий обсуждается, но на данный момент никаких окончательных решений не принято. Левченко отметил, что Желонкин успешно совмещал несколько ключевых должностей в издательском доме на протяжении более пяти лет.

Согласно данным Mediascope, средняя аудитория одного номера газеты «Коммерсантъ» среди жителей крупных российских городов в возрасте старше 16 лет составила около 284 200 человек за период с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Ежедневная аудитория сайта газеты в январе — апреле 2023 года достигла около 862 800 человек.



Екатерина Петрова