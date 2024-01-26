В США прошла первая смертная казнь с применением чистого азота

В США впервые провели смертную казнь с помощью чистого азота. Как сообщает газета Alabama Local News, это первый известный случай приведения приговора таким методом.

Кеннета Смита, признанного виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, казнили посредством удушения азотом в городе Этмор в Алабаме.

В газете поясняется, что американские власти использовали этот способ из-за физиологических особенностей осужденного. Так, в 2022 году Смита уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции. Однако у него не смогли обнаружить подходящей для иглы вены.

Казнь с помощью чистого азота происходит следующим образом: к лицу осужденного плотно прижимается маска, закрывающая рот и нос человека, через которую подается газообразный азот. Человек продолжает нормально дышать, однако когда азот заполняет легкие — человек теряет сознание, после чего у него останавливается сердце.

Как уточняется, судья Верховного суда США не стали слушать доводы двокатов Смита о том, что попытка штата выполнить вторую казнь после неудачной смертельной инъекции в 2022 году была бы неконституционной.



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Илина Хакимова