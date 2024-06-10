Регионы России перейдут на электронные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

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С января 2025 года регионы России будут вести территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами преимущественно в электронном виде. Новый порядок ведения утвержден постановлением правительства России, сообщает ТАСС.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что новым постановлением регламентирована процедура экспертизы терсхем, которую проводит РЭО и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Также установлен новый порядок разработки, прохождения процедуры общественного обсуждения, утверждения и корректировки терсхемы, требования к ее составу и содержанию.

Теперь территориальная схема будет состоять из двух частей: текстового документа с основными сведениями об обращении с ТКО и электронной модели. Эта модель может вестись как в региональных информационных системах, так и во ФГИС УТКО. Состав территориальных схем приведен к единообразию и стандартизирован. Это позволит более качественно проводить оценку и сравнение территориальных схем, а также обеспечит наиболее полную информацию.



Напомним, с начала 2024 года жители Казани отсортировали 2 136 тонн отходов, что эквивалентно 600 мусоровозам.



Рената Валеева