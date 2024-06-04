Турпоток по России может превысить 90 млн поездок в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что внутренний туристический поток в России в 2024 году может превысить 90 миллионов поездок. Это на 7 миллионов больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным министр отметил, что автомобильный туризм становится все более популярным видом путешествий по стране. Согласно статистике, в прошлом году россияне совершили 26 миллионов турпоездок на автомобилях. К 2030 году ожидается удвоение этого показателя.

Минэкономразвития определило направления, по которым путешествует больше всего туристов. Это примерно треть федеральных дорог, которые ведут к крупным городам и ключевым точкам притяжения. Из них выбраны трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и от Новороссийска до Вологды для пилотирования нового подхода. Эти дороги охватывают 18 крупных регионов. По данным «Автодора», две трети всех легковых автомобилей направляются по ним к местам отдыха.

С регионами формируется перечень конкретных автомобильных туристических маршрутов по этим направлениям. При этом учитывается возможность заезда как в ближайшие крупные города, так и к интересным местам поблизости.

Также ожидается, что в 2024 году туристическая активность в Татарстане вырастет. Этому будет способствовать проведение саммита БРИКС. К тому же в Европейской части России активно расширяется речное сообщение, в частности в Поволжье. В мае 2024 года в Татарстане появились регулярные пассажирские перевозки на судах «Метеор» в центры соседних регионов.

Разиль Самигуллин