Суд отказался исключать Земфиру* из иноагентов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*. Она просила исключить ее из реестра иностранных агентов, сообщает «РИА Новости».



— Исковые требования оставить без удовлетворения, — огласила решение судья Наталья Хайретдинова.

Адвокат певицы Александр Передрук выступал с заявлением о том, что решение о присвоении его клиентке статуса иноагента «носит дискриминационный характер» и нарушает ее право на свободу выражения мнения. Он отмечал, что Земфира* «никогда не осуществляла политическую деятельность и никогда не находилась под иностранным влиянием».

По словам адвоката, суд принял решение на основании информации на сайте певицы, ее странице в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube-канале. Все три страницы не верифицированы и нет доказательств, что они относятся именно к Земфире*, отмечает Передрук.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако представитель Минюста отметил, что решение принималось на основе информации от компетентных органов:

— Она получила финансовую поддержку из иностранного источника, распространяет негативные мнения о СВО, высказывает несогласие с действиями России, — отметил юрист и добавил, что статус иноагента не ограничивает концертную деятельность певицы.

Земфиру Рамазанову* включили в реестр иностранных агентов 10 февраля. В мае она через представителя обратилась в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском к Министерству юстиции России, чтобы оспорить статус иноагента.

* включена Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Маргарита Головатенко