Третий IT-парк в Казани и интеграция «Госуслуг»: в Татарстане объявили планы «Цифровой экономики»

Фото: Максим Платонов

Стремимся к формату «решить проблему в три клика»

Сегодня министр цифрового развития, ИТ и связи Татарстана Айрат Хайруллин рассказал о реализации нацпроекта «Цифровая экономика». По его словам, основная задача в том, чтобы информационные технологии приносили пользу республике и ее жителям. В последние годы IT-индустрия в Татарстане переживает динамичный подъем.

— Мы работаем над тем, чтобы упростить жизнь наших горожан в сфере бюрократии. IT-индустрия трудится, чтобы услуги оказывались быстрее и людям не нужно было по месяцу ожидать ответа, в случае если те подали заявление в ту или иную инстанцию, — подчеркнул Хайруллин. — Сейчас по 140 услугам суммарно сокращено 1 150 дней обработки информации — каждая услуга сокращена в среднем на 7 дней.

В Минцифре делают большие ставки на нейролабораторию, которая недавно была открыта в IT-парке имени Башира Рамеева. По словам Хайруллина, она позволяет объективно оценить, насколько простой и прозрачной выглядит процедура использования госуслуг для обычного пользователя.

— Специальный нейрофизиолог, который имеет высшее медицинское образование, при тестировании государственной услуги детектирует параметры гражданина: испытывает ли он стресс, легко и удобно ли ему было найти ту или иную кнопку в соответствующем меню. По результатам такого тестирования формируется дорожная карта, которая говорит о том, насколько удобна та или иная процедура и не тратит ли человек в ней лишнее время на поиск нужной ему кнопочки, так сказать, решить проблему в три клика, — уточнил Айрат Хайруллин

В Казани построят третий IT-парк, а выручка сектора может утроиться

На сегодня в министерстве изучают возможность строительства третьего IT-парка в Казани. «Мы ищем подходящие локации для строительства. К нам поступает много запросов от компаний из других регионов России, которые хотят переехать в Казань. Они готовы арендовать суммарно 6—8 тысяч квадратных метров. Однако свободных площадей у нас нет», — рассказал министр.

Сейчас в республике работают 3 364 компании в сфере IT, из которых три являются системообразующими: ICL, «Барс Груп» и «Таттелеком». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Специалисты посчитали, что в Татарстане за последнее время появилось более 200 IT-компаний, что привело к увеличению числа специалистов в этой области на 2 тысячи человек.



Объем выручки в IT-отрасли по итогам 2023 года составил 177 млрд рублей. Айрат Хайруллин отметил динамичный рост отрасли и подчеркнул, что годовая выручка ожидается на уровне 500 млрд рублей. В планах на следующий год — достичь показателей в 225 млрд рублей.

За последние 4 года показатели выручки в IT-отрасли кратно увеличились. В 2019 году они составляли 78 миллиардов рублей, а в 2023 году — уже 177 миллиардов. Налоги, уплаченные IT-компаниями, увеличились на 39% по сравнению с предыдущим годом и составили 24 миллиарда рублей. скриншот презентации Минцифры РТ

Если раньше было модно работать нефтяником, экономистом или банкиром, то сейчас все больше людей выбирают карьеру программиста или ИТ-разработчика. По данным Минцифры, средняя зарплата в отрасли составляет 101 тысячу рублей, а люди с большим опытом получают в пять раз больше.

— Уже сейчас студент на выходе из стен университета получает от 80 тысяч, а тот же специалист, но с 10-летним стажем получает и по полмиллиона, — подчеркнул Хайруллин.

В стране не хватает IT-специалистов

Айрат Хайруллин напомнил об острой нехватке IT-специалистов. По его словам, в планах создать Евразийский онлайн-университет со звездными преподавателями и технологичной платформой для специалистов среднего и высшего уровня, которым не нужно будет тратить несколько лет на повышение квалификации.

— Нам не хватает 10 тысяч специалистов, из которых 9 тысяч — «мидлы» и «сеньоры» (специалисты среднего и старшего класса), — посетовал министр. — В этом университете за год-два им могут дать магистерское образование на гибридном плане обучения, где 80% — онлайн, а остальное — практика на площадках имеющихся IT-центров.

Спикер отметил заметный рост количества девушек, получающих образование по этому направлению. Сейчас до 30% обучающихся в этой сфере — женщины, еще пять лет назад показатели были в разы ниже — 5—7%.

Айрат Хайруллин: «Активно рассматриваются предложения от молодых студентов-талантов. Только за последний год от них на вооружение взяли 103 проекта». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одним перспективным направлением он назвал криптоэкономику (она же цифровая экономика, экономика данных). Однако сразу же дал понять, что данное направление новое и пока еще слабо изученное.

— Рынок большой, рынок развивается, решений окончательных нет как с позиции Минфина России, так и от Центробанка и Минцифры — пока что нет видения того, как действовать, — объяснил он.



Также Хайруллин поделился статистикой, что 76% пользователей портала «Госуслуги» — женщины. Он не считает это неожиданным, так как обычно именно женщины занимаются вопросами, связанными с оформлением документов для детей, подачей заявлений в садик или школу, а также получением субсидий.

В дополнение к этому он подчеркнул, что в среднем человек проводит в интернете 4,5 часа в сутки, что в целом негативно влияет на моральное и физическое состояние человека. Он посоветовал заниматься спортом и отдыхать, чтобы избежать тревожности и нервозности, которые могут быть вызваны чрезмерным использованием социальных сетей.

— Пользуйтесь смартфоном только тогда, когда вам это нужно. Бесконечные ленты, думскроллинг и многое другое ни к чему, к сожалению, хорошему не приводит — у людей повышается тревожность, нервозность, — добавил Хайруллин.

Хайруллин: «Вместо того чтобы заниматься делом, люди проводят очень большое количество времени в социальных сетях». Christian Wiediger на Unsplash

«Госуслуги» получат более тесную интеграцию в отечественные сервисы и продукты

Отечественную платформу «Госуслуги» хотят связать с социальной сетью «ВКонтакте», где пользователи могут получать пуш-уведомления о статусе своих заявлений или процедур. В работу также пойдет инструмент «Госключ» — с его помощью сейчас можно подписывать документы с помощью ЭЦП, оплачивать учебу и так далее.

— Инструмент избавит людей и руководство госучреждений от бюрократии и бумажной волокиты. С помощью этого можно будет сократить колоссальное количество рутины в учреждениях и оптимизировать их работу, — объяснил спикер. — В планах ввести этот инструмент еще и в детские сады, чтобы можно было подписывать документы о зачислении ребенка в кружок прямо в личном кабинете.



Олег Исаков