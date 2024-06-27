В России разработали кодекс этики использования ИИ в образовании

Фото: Максим Платонов

В пресс-службе Высшей школы экономики сообщили о разработке кодекса этики использования систем ИИ в образовательном процессе. Это первый подобный документ в России.



— Высшая школа экономики стала первым университетом в России, утвердившим декларацию этических принципов создания и использования систем искусственного интеллекта. Документ станет важным ориентиром для всех участников образовательного процесса, задавая высокие стандарты и способствуя формированию ответственного подхода к использованию искусственного интеллекта. Декларация была утверждена ученым советом 26 июня, — говорится в сообщении.

Согласно кодексу, ИИ не должен заменять живое взаимодействие, а напротив — способствовать укреплению межличностного общения и совместной работы. Руководство университета будет обучать сотрудников и студентов принципам работы с ИИ и его возможностям.

Также декларируется, что в образовательном процессе искусственный интеллект должен использоваться как дополнение. Результаты его работы должны проверяться на достоверность и соответствие этическим нормам. Сотрудники и студенты обязаны указывать, где и как использовался ИИ, особенно в научных и образовательных проектах. Это также касается программ, имитирующих человеческое общение.

Кроме того, ИИ должен обеспечивать защиту персональных данных и интеллектуальной собственности. В ВШЭ отмечают важность осознания рисков и последствий использования искусственного интеллекта, оставляя за собой право вводить ограничения на разработку и использование ИИ при необходимости защиты интересов университета и его сообщества.

Напомним, в России не хватает 10 тысяч специалистов в сфере ИИ. Особенно остро ощущается дефицит опытных работников.