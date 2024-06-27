Изменение маршрута трамваев №5, 5а и 7: в Казани у ДК химиков в направлении ул. Серова повреждена сеть

Фото: Динар Фатыхов

В Казани произошло повреждение контактной сети на участке около ДК химиков, в связи с чем приостановлено движение трамвайных маршрутов №2 и 3, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». Аварийные службы предприятия уже работают над устранением проблемы.

Маршруты №5, 5а и 7 следуют по измененному пути: ЖД — Ул. Глазунова — Ул. Халитова. Горожан просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, в Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта на 2,5 месяца. На участках дорог будут размещаться трассы электроснабжения и кабели связи. С полным списком можно ознакомиться тут.