На ПМЭФ-2024 обсудили развитие цифровых сервисов: 77% россиян заходят в Рунет ежедневно

В рамках ПМЭФ прошла сессия «Добро или зло? Цифровые платформы как драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?». Эксперты обсудили плюсы и минусы быстрого развития цифровых платформ и постарались спрогнозировать развитие индустрии на горизонте ближайших 5-10 лет.

По оценкам экспертов, оборот Рунета в прошлом году достиг 17 трлн рублей с темпом роста более 40%. Никакой другой сегмент экономики такой динамики не демонстрирует. 77% россиян заходят в интернет ежедневно, 39% — проводят в Сети каждый день 4 и более часов.

Цифровые сервисы улучшают качество жизни, но несут с собой и риски — вопросы безопасности хранения и обмена данными, сокращение личного общения и потенциальные угрозы ментальному здоровью.

Иван Гуз, управляющий партнер «Авито», отметил необходимость инвестирования в безопасность платформ. По его словам, эту стратегию классифайд выбрал на самом старте его развития, когда команда решила «играть в долгую» и развивать удобство и сервис на площадке, а не заставлять пользователей проводить на ней как можно больше времени ради монетизации через развлекательные сервисы.

«В среднем россияне проводят по 4 часа в онлайне каждый день, причем среди молодежи и детей 12—24 этот показатель гораздо выше и равен 6 часам, то есть со временем люди будут все больше и больше проводить времени в интернете. На социальных платформах, таких как «Авито», пользователи общаются напрямую. Мы осознаем ответственность, поэтому ежегодно больше 4 млрд рублей инвестируем в развитие этого направления, и инвестиции постоянно растут», — рассказал в своем выступлении Иван Гуз.



Генеральный директор VK Владимир Кириенко также отметил, что фокусом для компании является реализация социальных проектов и обеспечение условий для профессионального роста пользователей: «Мы развиваем проекты, направленные на освоение востребованных навыков и обучение различным профессиям. Это не только программисты и классические роли в IT, но и специалисты креативного блока, авторы и создатели контента. Все наши инициативы в этом направлении полностью бесплатны», — отметил он.

«Наша задача, чтобы доля российских платформ в общей структуре потребления росла. Отечественные платформы добросовестно выполняют требования, все социально ответственные. Впервые экосистема VK по доле мобильного трафика обогнала YouTube. Это очень хороший результат работы. Наша цель как государства — создавать дальше такие стимулы, чтобы платформы развивались. Вы для нас задаете определенные стандарты, требования. Пожелание от меня, чтобы вы шли вперед, все время поднимали планку, а мы за вами будем стремиться переносить лучшие практики в сегмент оказания госуслуг», — высказался в рамках дискуссии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По данным фонда ВЦИОМ, 81% жителей России активно пользуются цифровыми сервисами, и все они отмечают повышение уровня комфорта собственной жизни.

«На фоне цифровизации за последние несколько лет повседневная жизнь людей стала более комфортной. Время — самый главный ресурс для наших граждан. Возможность совершения покупок без выхода из дома — это в первую очередь оперативность и удобство. Именно через практику, что не нужно никуда ездить, не нужно никуда выходить, стоять в очередях, говорят в первую очередь наши граждане (экономия времени — 53% и возможность совершать покупки без выхода и дома — 45%). Для 38% граждан в цифровых услугах важны большой выбор услуг и возможность сравнения цен. Возможность получать услуги в любом месте при наличии доступа к интернету», — подчеркнул генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов.

Писатель и сценарист Александр Цыпкин убежден, что цифровые платформы и социальные сети являются одним из важнейших ресурсов в современном мире, и именно поэтому к использованию этого ресурса нужно подходить максимально ответственно.



«Датасеты, которые есть сегодня в России, позволяют достаточно быстро стартовать, и в течение 5-10 лет мы увидим прогресс во всех областях экономики, и в интернете в первую очередь, потому что это драйвер экономики. При этом стоит помнить, что как только мы получаем какую-то серьезную мощную технологию, нам сразу же дополнительно прибывает такая же мера ответственности. Так всегда с человечеством, это вопрос осознанности. Соцсети, по моему мнению, гораздо более важное изобретение, чем многие до этого. А цифровая гигиена — то, о чем нужно постоянно говорить и вспоминать. Как только я выхожу один на один с продавцом куда-то в чистое поле, как правило, это гарантирует, что я получу те или иные проблемы», — добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.