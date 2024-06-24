Более 40 единиц новой техники получили лесничества Татарстана

Фото: Илья Репин

В Казани торжественно передали новую технику для лесничеств Татарстана, сообщило «Реальному времени» региональное отделение партии «Единая Россия». Церемония состоялась в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Лесничества получили 31 единицу лесопатрульных автомашин УАЗ-390945, шесть тракторов «Беларус-82.1», три прицепных пожарных цистерны и снегоболотоход РМ 500-2 с транспортным прицепом. Всего был передан 41 экземпляр техники.

— Несомненно, новая техника станет хорошим подспорьем для лесничеств в обеспечении надежной защиты и охраны лесов. Лес — наше национальное богатство, которое является «легкими» для промышленно-развитой республики и нуждается в грамотном и рациональном использовании, — рассказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Руководитель-лесничий Нурлатского лесничества Рустем Галеев рассказал о планах по использованию полученной техники. В частности, лесничество получило автомашину УАЗ, которую передадут Чулпановскому участковому лесничеству для охраны лесов от пожара и проведения контрольно-надзорных функций.

Напомним, 5 июня в рамках нацпроекта «Экология» прошло торжественное мероприятие по передаче лесопожарной и лесопатрульной техники подведомственным учреждениям Минлесхоза.