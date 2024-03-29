Госсовет Татарстана упрощает процесс взыскания задолженности по налогам

В Татарстане приняты изменения в законодательство, регулирующее бюджетные отношения. На заседании Государственного совета были рассмотрены и приняты законопроекты о признании задолженности по налогам, безнадежной к взысканию, и о внесении изменений в статью 44 Бюджетного кодекса Республики Татарстан.

Законопроект о внесении изменений бюджетного кодекса исключает дотации, предоставляемые для поощрения лучших практик работы местных органов управления, из доходов, которые учитываются при определении финансовой поддержки местных бюджетов.

Законопроект о признании задолженности безнадежной к взысканию предусматривает установку даты, по состоянию на которую задолженность признается безнадежной к взысканию, — 1 января 2024 года.

Проектом закона предусматриваются следующие основания признания задолженности безнадежной:

наличие задолженности у умерших или объявленных умершими физических лиц в случае отказа наследников от права на наследство, отсутствие наследников или непринятие наследства в течение одного года со дня открытия наследства;

наличие задолженности, числящейся за организациями или индивидуальными предпринимателями по отмененным до 1 января 2024 года региональным налогам;

наличие задолженности у физических лиц в сумме, не превышающей 500 рублей, по истечении сроков, установленных статьями 48 и (или) 70 Налогового кодекса РФ.

— По информации налоговых органов, сумма списания задолженности по указанным основаниям оценивается в 20 млн рублей. Финансовые издержки по взысканию задолженности были бы несоизмеримо больше этой суммы, — отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.





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Анастасия Фартыгина