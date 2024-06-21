В Казани предложили провести гастрономический форум стран БРИКС+

Фото: Динар Фатыхов

На учредительном собрании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в Казанской ратуше прозвучало предложение провести в 2025 году гастрономический форум под эгидой объединения. Новая площадка позволит ее участникам лучше узнать национальную культуру и кухню разных стран.

Инициативу озвучила первый заместитель председателя минского городского исполкома Надежда Лазаревич. Она отметила, что столица Белоруссии готова внести свой вклад в развитие общего дела и провести у себя в стране в 2025 году гастрономический форум БРИКС+.

Первый зампредседателя минского исполкома также пригласила мэра Казани Ильсура Метшина лично посетить столицу Белоруссии и выразила надежду, что дружеские отношения между городами перерастут в побратимские. Глава столицы Татарстана принял приглашение и выразил готовность посетить Минск вместе с коллегами.

Напомним, во время голосования за принятие декларации Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ представитель Индии заявил, что страна хочет внести поправки и документ не может быть принят без них.