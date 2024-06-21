Минниханов: Татарстан стремится к укреплению сотрудничества с Казахстаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды и акимом Кызылординской области Нурлыбеком Налибаевым. Встреча прошла в казанском Кремле, куда гости прибыли для участия в Международном форуме городов стран БРИКС+, передает пресс-служба раиса.

Рустам Минниханов выразил благодарность гостям за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений. Он отметил поддержку со стороны президентов России и Казахстана на уровне регионов.

Раис республики подчеркнул опыт сотрудничества с Кызылординской областью и подтвердил планы посетить Туркестанскую область, чтобы наладить взаимодействие. Он также сообщил о предстоящем Саммите глав государств БРИКС в Казани и Играх БРИКС, где спортсмены из Казахстана демонстрируют высокие результаты.

Татарстан и Казахстан имеют насыщенную повестку взаимодействия. Товарооборот между ними вырос на 7% за прошлый год и составил $810 млн. Рустам Минниханов отметил потенциал довести объем взаимной торговли до $1 миллиарда.

Сегодня реализуются соглашения с рядом казахстанских областей, татарстанские компании активно работают в Казахстане. Среди перспективных направлений сотрудничества — энергетика, промышленность, станкостроение, автомобилестроение, транспорт, авиа- и вертолетостроение, газомоторное топливо, нефтехимия и цифровизация.

В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил акимов за приезд в Татарстан и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества на благо народов России и Казахстана. Аким Туркестанской области подчеркнул интерес к сотрудничеству во всех направлениях, включая сельское хозяйство.